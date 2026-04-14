Circuit de jardins avec des artistes, Jardins des Causses et Veyran, Causses-et-Veyran
Circuit de jardins avec des artistes, Jardins des Causses et Veyran, Causses-et-Veyran vendredi 5 juin 2026.
Circuit de jardins avec des artistes 5 – 7 juin Jardins des Causses et Veyran Hérault
Gratuit sauf jardin de Roquebrun 6,50€ /adulte, 5€/enfant ,-6ans gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Circuit de quatre jardins accueillant des artistes peintres et sculpteurs en démonstration et en exposition.
Ce parcours peut être réalisé sur une journée ou sur trois jours.
À Roquebrun : jardin méditerranéen de cactées, avec une vue exceptionnelle sur le village médiéval et l’Orb
À Causses-et-Veyran : jardin poétique, composé de nombreux espaces intimistes et de plantes variées
À Autignac : jardin à l’esprit zen, mêlant plantes grasses et autres succulentes
À Colombiers : jardin-atelier arboré, organisé autour d’une mare aux plantes aquatiques
Une balade agréable, propice aux belles rencontres.
Jardins des Causses et Veyran 3 rue de la Prade, 34490 Causses et Veyran Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie
Circuit de quatre jardins accueillant des artistes peintres et sculpteurs en démonstration et en exposition.
©thiltges r