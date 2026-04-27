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DISCO VINO Causses-et-Veyran

DISCO VINO Causses-et-Veyran

DISCO VINO Causses-et-Veyran samedi 23 mai 2026.

Ville : 34490 Causses-et-Veyran

Département : Hérault

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Causses-et-Veyran

DISCO VINO

Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Soirée DISCO VINO Guinguette x Open Air au domaine SAM 23 MAI | 19h — 2h
Domaine Borie La Vitarèle — Causses & Veyran Participation Libre; Ambiance guinguette, piste de danse en plein air, coucher de soleil sur les vignes…
C’est ça l’esprit DISCO VINO !
DISCO VINO revient au domaine !
Et c’est pour très bientôt…
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, on rallume la boule à facettes au cœur des vignes !

DISCO VINO, ce sont des soirées inoubliables dans un cadre magique, en pleine nature, entre bon son, bons vins et bons petits plats.
# Magret au Brasero par Flambadou 18€
# Huîtres de Bouzigues 12€
# Charcuterie de Lacaune 12€
# Tapenade et petit légumes 8€
# Tarte aux Pommes 2€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour manger

CÔTÉ SON
# 19h 20h30 DJ Set Vinyles avec Youleuh on Vinyles
# 21h 22h30 Apéro Live Music avec C’dric
# 22h30 2h DJ Set Vinyles avec Youleuh on Vinyles   .

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie  

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English :

DISCO VINO Evening ? Guinguette x Open Air au domaine SAT MAY 23 | 7pm ? 2am
Domaine Borie La Vitarèle ? Causses & Veyran Free participation; Guinguette atmosphere, open-air dance floor, sunset over the vines?
That’s the DISCO VINO spirit!

L’événement DISCO VINO Causses-et-Veyran a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT AVANT-MONTS

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