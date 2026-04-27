Causses-et-Veyran

DISCO VINO

Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée DISCO VINO Guinguette x Open Air au domaine SAM 23 MAI | 19h — 2h

Domaine Borie La Vitarèle — Causses & Veyran Participation Libre; Ambiance guinguette, piste de danse en plein air, coucher de soleil sur les vignes…

C’est ça l’esprit DISCO VINO !

DISCO VINO revient au domaine !

Et c’est pour très bientôt…

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, on rallume la boule à facettes au cœur des vignes !

DISCO VINO, ce sont des soirées inoubliables dans un cadre magique, en pleine nature, entre bon son, bons vins et bons petits plats.

# Magret au Brasero par Flambadou 18€

# Huîtres de Bouzigues 12€

# Charcuterie de Lacaune 12€

# Tapenade et petit légumes 8€

# Tarte aux Pommes 2€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour manger

CÔTÉ SON

# 19h 20h30 DJ Set Vinyles avec Youleuh on Vinyles

# 21h 22h30 Apéro Live Music avec C’dric

# 22h30 2h DJ Set Vinyles avec Youleuh on Vinyles .

Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie

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English :

DISCO VINO Evening ? Guinguette x Open Air au domaine SAT MAY 23 | 7pm ? 2am

Domaine Borie La Vitarèle ? Causses & Veyran Free participation; Guinguette atmosphere, open-air dance floor, sunset over the vines?

That’s the DISCO VINO spirit!

L’événement DISCO VINO Causses-et-Veyran a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT AVANT-MONTS