Visite du Jardin de la Miellerie à Causses et Veyran et rencontre des artistes, Jardins des Causses et Veyran, Causses-et-Veyran

Visite du Jardin de la Miellerie à Causses et Veyran et rencontre des artistes 5 – 7 juin Jardins des Causses et Veyran Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin de la Miellerie et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

Un circuit de quatre jardins permet de découvrir, sur trois jours, jardins et artistes dans les villages de Roquebrun, Causses-et-Veyran, Autignac et Colombier.

Des flyers, comprenant le plan du circuit et la présentation des artistes, sont disponibles dans chaque jardin.

Jardins des Causses et Veyran 3 rue de la Prade, 34490 Causses et Veyran Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie

Visite du jardin de la Miellerie et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

©BT Causses