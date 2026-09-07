Circuit de la Pierre de Locquirec, Maison du Four à pain, Locquirec

Informations pratiques

Circuit de la Pierre de Locquirec Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison du Four à pain Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rendez-vous à 14h : départ de la randonnée à la maison du four à pain sur le thème de la pierre de Locquirec à travers les lieux d’extraction et de bâtis. (Durée : environ 3h).

Le four à pain est le témoin de l’usage de la pierre dite de Locquirec, objet de la randonnée organisée par l’association « Dour ha Douar ».

Maison du Four à pain Impasse Ty Forn, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne

Rendez-vous à 14h : départ de la randonnée à la maison du four à pain sur le thème de la pierre de Locquirec à travers les lieux d’extraction et de bâtis. (Durée : environ 3h).

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