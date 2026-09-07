Visite libre – Église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Locquirec

Informations pratiques

Visite libre – Église Saint-Jacques 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur du village, cette église de style Beaumanoir abrite plusieurs pièces classées dont le remarquable retable sculpté polychrome de style flamand (fin XVème siècle) représentant les scènes de la vie du Christ.

Vous pourrez aussi admirer la voûte lambrissée peinte par Pierre-Paul Cléran en 1712, et restaurée en 2012.

Église Saint-Jacques Rue de L’Église, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/eglises-saint-jacques/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090073 Église, Monument historique classé Accessible en voiture. Stationnement place du port ou parking de Pors Ar Villiec

Au cœur du village, cette église de style Beaumanoir abrite plusieurs pièces classées

©