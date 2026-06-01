Circuit découverte de la cité médiévale de Château-Landon, Office de Tourisme, Château-Landon

Circuit découverte de la cité médiévale de Château-Landon 26 – 28 juin Office de Tourisme Seine-et-Marne

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Château-Landon, la cité médiévale au cœur du Gâtinais !

A la découverte de la cité médiévale…Pépite du Sud Seine-et-Marne, labellisée Village de Caractère depuis 2014 par le Département.

Château-Landon, cité médiévale de caractère, séduit par son histoire et ses paysages. Perchée sur un éperon rocheux dominant la vallée du Fusain, elle offre des points de vue remarquables et invite à la flânerie au fil de ses ruelles.

Son histoire remonte à l’Antiquité, lorsque le site occupait une position stratégique sur les voies de circulation. Au Moyen Âge, la ville connaît un véritable essor et devient une place importante du Gâtinais, avant d’entrer dans le domaine royal en 1068.

En parcourant le centre ancien, ce passé se lit encore dans la pierre : vestiges de fortifications, monuments religieux et ruelles escarpées témoignent de cette histoire riche. La Maison de la Pierre permet d’en comprendre un autre aspect, lié à l’exploitation du calcaire qui a contribué à la construction de nombreux monuments, y compris l’Arc de Triomphe à Paris.

Pour prolonger la visite, plusieurs parcours permettent d’explorer les environs. Des circuits de randonnée et des itinéraires à vélo offrent différentes façons de parcourir les paysages, entre chemins de campagne et points de vue ouverts. Un parcours découverte jalonné de 12 panneaux explicatifs guide également les visiteurs jusqu’à une table d’orientation offrant une lecture du paysage. Certains panneaux sont équipés de QR codes donnant accès à des contenus audio. En écoutant le conteur, les visiteurs se laissent transporter à travers l’histoire, les anecdotes et l’atmosphère de Château-Landon, comme lors d’un véritable audioguide.

Château-Landon se découvre aussi côté nature. Le parc de la Tabarderie propose un espace agréable pour se détendre, avec notamment une dizaine de tables de pique-nique pour profiter pleinement du lieu tandis que la zone humide des Prés Patouillats offre une immersion dans un environnement préservé.

Après la visite, la découverte se prolonge naturellement autour des saveurs locales. La boutique du Petit Pèlerin Gourmand, 100 % Gâtinais, met à l’honneur les produits du territoire, tandis que plusieurs restaurants permettent de profiter d’un moment convivial.

Pour faciliter les déplacements, une station de vélos électriques est disponible sur place. Elle permet de partir à la découverte des alentours en toute liberté.

Enfin, des visites guidées sont proposées tout au long de l’année. Elles permettent de mieux comprendre l’histoire de la cité et d’en apprécier toutes les richesses.

Que vous soyez de passage ou en séjour, Château-Landon se découvre à votre rythme, entre patrimoine, nature, art de vivre et solutions d’hébergement pour prolonger l’expérience.

Le petit plus ! Si vous vous baladez sur le chemin de halage de la Scandibérique (EV3), le long du Canal du Loing, vous découvrirez un treizième panneau relatant l’histoire du pont canal à Néronville.

Office de Tourisme 6 rue hetzel 77570 Château-Landon Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France

A 1 heure de Paris, la cité médiévale de Château-Landon perchée sur son éperon rocheux vous invite à une balade bucolique au bord du Fusain avec ses 17 lavoirs.. cité médiévale Patrimoine

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