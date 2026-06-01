Visite commentée d’exposition et de crypte – JEA, Maison de la pierre Château-Landon, Château-Landon

Visite commentée d’exposition et de crypte – JEA 12 – 14 juin Maison de la pierre Château-Landon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visites des salles d’expositions avec diaporamas et présence d’un membre de l’association, à la crypte visites avec descentes à la crypte par petits groupes visualisation d’un diaporama sur le lieu

Maison de la pierre Château-Landon 77570 Château -Landon Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France 0601719287 http://htpps://ahacl.fr maison de la pierre Hôtel-Dieu

Expositions fixes et temporaires ouverture crypte bus 34

Visites des salles d’expositions avec diaporamas et présence d’un membre de l’association, à la crypte visites avec descentes à la crypte par petits groupes visualisation d’un diaporama sur le lieu

©ahacl