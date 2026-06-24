Circuit des Remparts > 54e édition Saint-Lô
Circuit des Remparts > 54e édition Saint-Lô mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Lô
Circuit des Remparts > 54e édition
Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Rendez-vous annuel de Saint-Lô, le circuit des remparts revient le 29 juillet prochain !
Dès 18h30.
Entrée gratuite. .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Circuit des Remparts > 54e édition
L’événement Circuit des Remparts > 54e édition Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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