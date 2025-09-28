Circuit du patrimoine en Armagnac landais, Mairie de Villeneuve-de-Marsan, Villeneuve-de-Marsan

Informations pratiques

Circuit du patrimoine en Armagnac landais Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Villeneuve-de-Marsan Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association TABA met à l’honneur deux communes de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais à travers des visites guidées.

À Villeneuve-de-Marsan, une première visite accompagnée de l’église est proposée à partir de 10h, puis une seconde à partir de 15h.

Après l’accueil des visiteurs et la distribution d’un quiz ludique, la visite permettra de découvrir l’histoire de l’église, ses vitraux, ses statues ainsi que la fresque de l’Offrande des Rois Mages. Une attention particulière sera également portée à la fresque représentant le martyre de sainte Catherine, ainsi qu’à plusieurs objets de culte et vêtements liturgiques.

La visite libre est également possible tout au long de la journée, à l’exception de la pause déjeuner durant laquelle l’église sera fermée.

Mairie de Villeneuve-de-Marsan 40190 Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine https://www.villeneuvedemarsan.fr Villeneuve de Marsan est le chef-lieu de canton du département des Landes (région Aquitaine). Il est situé sur l’axe Bordeaux-Pau, à proximité de l’autoroute A65.

Situation géographique

Villeneuve de Marsan est situé à 120 km au sud de Bordeaux, à 70 km de Pau et 16 km au nord-est de Mont de Marsan, chef-lieu du département des Landes. La commune est proche du parc naturel régional des Landes de Gascogne (à environ 25 km).

Capitale du bas-armagnac landais, Villeneuve de Marsan est limitrophe du département du Gers, proche du Pays Basque, des stations de ski pyrénéennes (120 km) et des plages de l’océan atlantique (90km).

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association TABA met en lumière 2 communes de la communauté des communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais avec des visites guidées :

©mairievilleneuvedemarsan