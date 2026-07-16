Circuit : du pont romain au château, patrimoine bâti et biodiversité, Sommières, centre historique, Sommières

Informations pratiques

Circuit : du pont romain au château, patrimoine bâti et biodiversité Dimanche 20 septembre, 09h30 Sommières, centre historique Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Du pont romain au château : patrimoine bâti et biodiversité

Oiseaux, insectes et autres habitants peuplent les murs et les ruelles.

Ce circuit vous invite à découvrir ce qui se cache entre les pierres et à porter un nouveau regard sur le patrimoine bâti et la biodiversité qui l’entoure.

Sommières, centre historique 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie 04 66 51 19 71 https://sommieres.fr/ [{« type »: « email », « value »: « gard@lpo.fr »}] Le centre historique de Sommières possède de nombreux bâtiments qui attestent de son histoire riche et tumultueuse.

Elle remonte à 2000 ans par l’édification du pont romain, transformé en pont habité au Moyen Âge. Dès le XIe siècle, les seigneurs Bermond d’Anduze et de Sauve s’y établissent et construisent le donjon seigneurial fin XIIe s. Le château fort domine le fleuve Vidourle et la plaine.

Louis IX en fait au XIIIe siècle une place forte royale, lieu de sièges entre catholiques et protestants les siècles suivants. Cependant, dès le XIIe siècle, la ville connaît la prospérité grâce aux marchés et aux foires, l’artisanat, le commerce et l’industrie textile. Des couvents rythment la vie religieuse.

De nos jours, les rues et les places conservent le témoignage de ces activités à travers un patrimoine diversifié : pont antique, château, hôtels particuliers, boutiques et maisons médiévales, usine textile, église, couvents. Stationnements gratuits place de la Libération.

Du pont romain au château : patrimoine bâti et biodiversité

©J.FAVANT Gard Tourisme