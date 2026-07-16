Visite guidée de la cité médiévale de Sommières, Sommières, centre historique, Sommières

Informations pratiques

Visite guidée de la cité médiévale de Sommières Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Sommières, centre historique Gard

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Envie de percer les secrets de Sommières ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de cette cité médiévale au riche passé et laissez-vous guider à travers plus de deux millénaires d’histoire. Flânez dans ses ruelles pleines de charme, admirez son emblématique pont romain vieux de près de 2 000 ans et découvrez les anecdotes qui ont façonné l’identité de la ville.

Accompagné d’un guide passionné, vivez une expérience immersive entre patrimoine, traditions et art de vivre. Une visite idéale pour les familles, les curieux d’histoire et les amoureux des belles découvertes.

Rendez-vous à l’Office de tourisme du Pays de Sommières.

Que l’aventure commence !

Sommières, centre historique 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie 04 66 51 19 71 https://sommieres.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 80 99 30 »}] Le centre historique de Sommières possède de nombreux bâtiments qui attestent de son histoire riche et tumultueuse.

Elle remonte à 2000 ans par l’édification du pont romain, transformé en pont habité au Moyen Âge. Dès le XIe siècle, les seigneurs Bermond d’Anduze et de Sauve s’y établissent et construisent le donjon seigneurial fin XIIe s. Le château fort domine le fleuve Vidourle et la plaine.

Louis IX en fait au XIIIe siècle une place forte royale, lieu de sièges entre catholiques et protestants les siècles suivants. Cependant, dès le XIIe siècle, la ville connaît la prospérité grâce aux marchés et aux foires, l’artisanat, le commerce et l’industrie textile. Des couvents rythment la vie religieuse.

De nos jours, les rues et les places conservent le témoignage de ces activités à travers un patrimoine diversifié : pont antique, château, hôtels particuliers, boutiques et maisons médiévales, usine textile, église, couvents. Stationnements gratuits place de la Libération.

Vous souhaitez percer les secrets de Sommières ?

©Alexandre Mazzocco