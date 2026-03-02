Circuit en Chalosse RDV Billetterie des Arènes Dax
Circuit en Chalosse RDV Billetterie des Arènes Dax vendredi 10 juillet 2026.
Dax
Circuit en Chalosse
RDV Billetterie des Arènes Bd Lasaosa Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 13:30:00
fin : 2026-07-10 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Entre forêt de pins et Pyrénées, la Chalosse, avec ses paysages vallonnés et verdoyants, offre un autre visage des Landes… Celui de la générosité et de l’authenticité que vous découvrirez au Musée de Montfort.
Cette terre festive, généreuse et gourmande est également celle d’une tradition bien ancrée dans le Sud-Ouest l’élevage des canards gras…
Les palmipèdes, entre légendes et réalité gastronomique, un grand moment gourmand à ne pas manquer… .
RDV Billetterie des Arènes Bd Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Circuit en Chalosse
L’événement Circuit en Chalosse Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax
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