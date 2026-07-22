Visite guidée On entre en féria ! RDV Office de Tourisme Dax
vendredi 7 août 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée On entre en féria !
RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Présentation de la Feria; cette tradition ancestrale, annuelle, autour du 15/08 et qui consiste à suspendre le temps, pendant 5 jours et 5 nuits…
Origine, historique, organisation, programme et temps forts, traditions, symboles de cet évènement, durant lequel le cœur de milliers de festayres bat plus vite… .
RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée On entre en féria !
L’événement Visite guidée On entre en féria ! Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax
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