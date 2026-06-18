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Soirée espagnole Dax

Soirée espagnole Dax

Soirée espagnole Dax samedi 8 août 2026.

Adresse : Restaurant du bois de Boulogne

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Dax

Soirée espagnole

Restaurant du bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Soirée dansante avec spectacle espagnol
Apéritif, repas et vin compris   .

Restaurant du bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95 

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English : Soirée espagnole

L’événement Soirée espagnole Dax a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Dax

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