Soirée espagnole Dax
Soirée espagnole Dax samedi 8 août 2026.
Dax
Soirée espagnole
Restaurant du bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 02:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée dansante avec spectacle espagnol
Apéritif, repas et vin compris .
Restaurant du bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95
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English : Soirée espagnole
L’événement Soirée espagnole Dax a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Dax
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