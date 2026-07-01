Circuit : flânerie musicale et botanique, Médiathèque, Agneaux

Informations pratiques

Circuit : flânerie musicale et botanique Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Manche

Durée 2h, RDV médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.

Médiathèque Place Pierre de Gouville, 50180 Agneaux Agneaux 50180 Manche Normandie 02 33 77 31 00 https://mediatheque.agneaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@agneaux.fr »}]

Venez créer votre herbier à partir de feuilles et de fleurs du parc de la Palière.

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