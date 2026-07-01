UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Agneaux

Circuit : flânerie musicale et botanique, Médiathèque, Agneaux

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Agneaux

Circuit : flânerie musicale et botanique, Médiathèque, Agneaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Place Pierre de Gouville, 50180 Agneaux
Ville
50180 Agneaux
Département
Manche
Tarif
Durée 2h, RDV médiathèque.

Circuit : flânerie musicale et botanique Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Manche

Durée 2h, RDV médiathèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.

Médiathèque Place Pierre de Gouville, 50180 Agneaux Agneaux 50180 Manche Normandie 02 33 77 31 00 https://mediatheque.agneaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@agneaux.fr »}]
Venez créer votre herbier à partir de feuilles et de fleurs du parc de la Palière.

©

À voir aussi à Agneaux (Manche)