Circuit : flânerie musicale et botanique, Médiathèque, Agneaux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Agneaux
Informations pratiques
Circuit : flânerie musicale et botanique Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Manche
Durée 2h, RDV médiathèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Promenade musicale et découverte des plantes sauvages du parc de la Palière à Agneaux. Public ado-adulte. Le parcours est court et facile. Sur inscription. Avec Patrick Martin, musicien et botaniste.
Médiathèque Place Pierre de Gouville, 50180 Agneaux Agneaux 50180 Manche Normandie 02 33 77 31 00 https://mediatheque.agneaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@agneaux.fr »}]
Venez créer votre herbier à partir de feuilles et de fleurs du parc de la Palière.
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