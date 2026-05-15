Trail d’Agneaux > 2ème édition Agneaux
Trail d’Agneaux > 2ème édition Agneaux dimanche 6 septembre 2026.
Agneaux
Trail d’Agneaux > 2ème édition
Agneaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Rendez-vous le 06 septembre prochain pour la 2ème édition du trail d’Agneaux !
Cette année le comité a choisi d’aider l’association des ptits doudous qui œuvre pour améliorer le vécu des enfants opérés en leur apportant réconfort et soutien lors de leur passage en hôpital.
Inscriptions via helloasso .
Agneaux 50180 Manche Normandie
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English : Trail d’Agneaux > 2ème édition
L’événement Trail d’Agneaux > 2ème édition Agneaux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Lô
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