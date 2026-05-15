Agneaux

Trail d’Agneaux > 2ème édition

Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Rendez-vous le 06 septembre prochain pour la 2ème édition du trail d’Agneaux !

Cette année le comité a choisi d’aider l’association des ptits doudous qui œuvre pour améliorer le vécu des enfants opérés en leur apportant réconfort et soutien lors de leur passage en hôpital.

Inscriptions via helloasso .

Agneaux 50180 Manche Normandie

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English : Trail d’Agneaux > 2ème édition

L’événement Trail d’Agneaux > 2ème édition Agneaux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Lô