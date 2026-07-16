Rien ! par la compagnie L’atelier des songes, Médiathèque municipale, Agneaux

Informations pratiques

Rien ! par la compagnie L’atelier des songes Dimanche 4 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:45:00+02:00

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche.

Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu posséder plus que ce qu’il n’a ? Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ? Ou encore imaginé un autre monde que le sien… Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de l’autre, et de soi-même…

Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.

Nous proposons de les observer attentivement et d’en rire. Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l’être humain. C’est le défi de ce spectacle …

Âge : 6 ans +

Durée : 45 min

Médiathèque municipale Place Pierre de Gouville, 50180 Agneaux, France Agneaux 50180 Manche Normandie 0233773100 https://mediatheque.agneaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 77 31 00 »}]

Biblis en folie 2026

©ception et impression : Département de la Manche – © Zanzim – Mai 2026