Circuit guidé Le vitrail, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle Église Notre-Dame-des-Marais La Ferté-Bernard

Informations pratiques

La Ferté-Bernard

Circuit guidé Le vitrail, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle

Église Notre-Dame-des-Marais Place Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Au cours de ce circuit, vous découvrirez les joyaux du vitrail en Perche Sarthois, notamment les 35 verrières s’échelonnant de la fin du XVe au XIXe siècle, de l’église Notre-Dame-des-Marais à La Ferté-Bernard. Elles témoignent de l’évolution de cet art et de l’influence exercée par ce remarquable foyer de création sur les paroisses alentour au XVIe siècle. Vous verrez également comment cet art fascinant de couleur et de lumière connut un nouvel essor au sein des églises rurales au XIXe siècle.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Marais. Ce circuit en voiture particulière vous conduira ensuite à la découverte des vitraux des églises de Courgenard et Saint-Ulphace.

Rendez-vous place Carnot, stationnement conseillé sur la Place de la République

Ce circuit s’intègre dans un programme spécifique au vitrail réalisé en collaboration avec les Villes et Pays d’art et d’histoire de La Sarthe, en lien avec l’exposition Peindre la lumière, le vitrail 19e 21e siècles présentée au Musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenêt du Mans, jusqu’au 31 octobre 2026.

Tarif plein 5€

Tarif réduit 3€

Gratuit pour les moins de 26 ans .

Église Notre-Dame-des-Marais Place Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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L’événement Circuit guidé Le vitrail, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays Perche Sarthois