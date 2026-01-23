Circuit guidé urbain Marcel Pagnol d’Aubagne à La Treille spécial été

Samedi 23 mai 2026 de 9h à 12h15.

Samedi 6 juin 2026 de 9h à 12h15.

Samedi 20 juin 2026 de 9h à 12h15.

Sous réserve de conditions météo favorables. RDV parvis gare SNCF Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:15:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20

Circuit commenté par un guide-conteur féru de Marcel Pagnol ayant à cœur de vous transmettre ses connaissances. Prestation effectuée en comité restreint (10 participants maximum).

Visite guidée de la maison natale de Marcel Pagnol, puis départ en bus avec votre guide pour le hameau de la Treille, village des “Bastides Blanches” dans le roman “l’Eau des collines”.

Vous y découvrirez la fontaine de Manon des sources (film de 1952 avec Jacqueline Pagnol), à proximité de l’église d’où retentit encore le fameux sermon du Prêtre .

Vous marcherez en empruntant le chemin des Bellons jusqu’à la Pascaline, villa où se réfugia l’écrivain dans les années 30 pour écrire.

Vous terminerez cette promenade par la visite du cimetière où reposent Marcel Pagnol, sa mère Augustine et sa femme Jacqueline. Se trouve aussi Lili des Bellons son ami des collines sous le nom de David Magnan.

Retour en bus sur Aubagne. .

RDV parvis gare SNCF Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour with commentary by a Marcel Pagnol enthusiast who is eager to share his knowledge with you. The tour is limited to a maximum of 10 participants.

L’événement Circuit guidé urbain Marcel Pagnol d’Aubagne à La Treille spécial été Aubagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile