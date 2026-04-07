Denis Maréchal Sur scène Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Denis Maréchal Sur scène

Mardi 2 juin 2026 à partir de 20h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Événement spécial organisé en collaboration avec le Rotary Club Aubagne Générations. Cette soirée caritative permettra de récolter des fonds au profit d’une association locale.

Le OFF caritatif du Comedy Fest’.

Denis Maréchal, champion de l’autodérision, revient sur scène la tête pleine questions et vous invite à vous interroger avec lui.

Il aborde avec humour une foule de sujets tel que

A quoi sert Internet ?

Comment atteindre le bonheur ?

Comment quitter proprement son ou sa partenaire ?

Où en est la science-fiction française depuis la soupe aux choux ?

Et surtout Faut-il bannir le survêtement ?

Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez des questions, foncez le voir ! .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Special event organized in collaboration with Rotary Club Aubagne Générations. This charity evening will raise funds for a local association.

The charity OFF of Comedy Fest’.

L’événement Denis Maréchal Sur scène Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile