Paillettes Espace des Libertés Aubagne
Paillettes Espace des Libertés Aubagne mercredi 3 juin 2026.
Aubagne
Paillettes
Mercredi 3 juin 2026 à partir de 20h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 34.2 – 34.2 – 34.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Plongez dans Paillettes , une comédie moderne et percutante qui bouscule les codes du réveillon de Noël !
Paillettes une pièce qui mêle brillamment comédie et gravité, où les moments drôles s’enchaînent avec des instants plus touchants, rendant l’histoire à la fois divertissante et profondément humaine. Vous rirez des petites catastrophes quotidiennes tout en étant touché par les vérités plus sérieuses que révèlent les personnages au fil de la soirée. Un véritable cocktail d’émotions, où l’humour éclaire les enjeux sérieux de la vie.
Avec Shirley Bousquet, Stéphanie Pasterkamp, Denis Maréchal et Philippe Caroit. .
Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Dive into Paillettes , a modern, hard-hitting comedy that turns Christmas Eve on its head!
L’événement Paillettes Aubagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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