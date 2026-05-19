Après-midi Fête des Mères Parc Jean Moulin Aubagne

Aubagne

Après-midi Fête des Mères

Dimanche 31 mai 2026 de 16h à 20h. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Chaque année, la municipalité propose un concert à l’occasion de la Fête des mères. De nombreux artistes connus sur la scène nationale sont passés par Aubagne et ont enchanté les mamans aubagnaises et leurs enfants.

Batucada avec Cascara, ensemble vibrant de percussions brésilienne composé de 20 musiciens. Cette animation musicale itinérante transformera l’espace public en une scène vivante, rassemblant tous les âges autour de la convivialité et de la joie collective.

Cours de danse AfroVibe, initiés par Maryam Kaba en présence de deux professeurs. Un vrai boost d’ énergie !

DJ set de Maxye avec un programme sur mesure pour les mères et intergénérationnel. .

Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

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English :

Every year, the municipality organizes a concert to celebrate Mother’s Day. A number of nationally-renowned artists have passed through Aubagne, delighting local mothers and their children.

L’événement Après-midi Fête des Mères Aubagne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile