2e édition du Pint of Science Aubagne Rooftop Garlabar Aubagne

Aubagne

2e édition du Pint of Science Aubagne

Mardi 19 mai 2026 de 19h30 à 21h30.

Ouverture des portes à 19H. Rooftop Garlabar 4, cours voltaire Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Créé en 2013, le festival Pint of Science revient du 18 au 20 mai 2026 dans 500 villes, dont Aubagne pour sa 2e édition. Chercheurs et grand public s’y retrouveront pour partager la science dans une ambiance conviviale.

Le cerveau est l’un des organes les mieux protégés du corps humain. Cette protection est essentielle… mais elle complique énormément le travail des médecins et des chercheurs qui souhaitent y apporter des traitements. Comment contourner les barrières naturelles du cerveau pour concevoir des médicaments capables pour combattre des virus qui s’y cachent ? Et si, grâce à la thérapie génique, les virus pouvaient aussi devenir des alliés ?



Deux conférences, deux approches différentes… mais un même défi Réparer le cerveau.



La thérapie génique des tumeurs de l’hypophyse

Dr Julie Acunzo (Enseignante en BTS Analyse Biomédicale )

La thérapie génique est une technique qui permet d’utiliser des virus comme vecteur c’est à dire comme véhicule. Ces virus sont dépourvus de toutes les parties qui pourrait être pathologiques et ces parties sont remplacées par des bons gènes qui pourraient soigner une personne. Dans mes recherches, j’ai introduit dans ces virus un gène responsable de l’arrêt de la prolifération des cellules tumorales qui se développent au niveau de l’hypophyse.



Design de médicaments contre les infections virales du cerveau

Alexandre Perez (Doctorant en Chimie Médicinale Aix-Marseille Université)

Le cerveau est l’un des organes les mieux protégés de notre corps.

Comment alors soigner une infection dans un organe que les médicaments atteignent difficilement ? .

Rooftop Garlabar 4, cours voltaire Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Created in 2013, the Pint of Science festival returns from May 18 to 20, 2026 in 500 towns, including Aubagne for its 2nd edition. Researchers and the general public will come together to share science in a convivial atmosphere.

L’événement 2e édition du Pint of Science Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile