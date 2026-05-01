2e édition du Pint of Science Aubagne Rooftop Garlabar Aubagne

Aubagne

2e édition du Pint of Science Aubagne

Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h45.

Ouverture des portes 18h30. Rooftop Garlabar 4 cours Voltaire Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20 21:45:00

Date(s) :

2026-05-20

Créé en 2013, le festival Pint of Science revient du 18 au 20 mai 2026 dans 500 villes, dont Aubagne pour sa 2e édition. Chercheurs et grand public s’y retrouveront pour partager la science dans une ambiance conviviale.

Comment bien vivre en ville aujourd’hui… et demain ?

Après un siècle d’expansion très consommatrice d’espace et de ressources, comment imaginer un modèle urbain plus durable ? Une soirée pour regarder la ville autrement, entre science, santé et nouvelles façons d’imaginer l’espace urbain.



La densification urbaine Dr Vincent Fouchier (Métropole Aix-Marseille Provence et Aix-Marseille Université )

Après un siècle de consommer sans compter , les villes en croissance font face à un défi majeur changer leur modèle de développement territorial. La densification urbaine peut être une solution, à condition d’accepter une transformation en profondeur de la conception de nos villes. De Hong-Kong à Marseille, nous cheminerons au carrefour d’enjeux de société, d’environnement, de mobilité, d’énergie… et de politiques publiques.



Bien respirer Etude Quantitative d’Impact sur la Santé de la Pollution de l’Air Dr Nevenick Calec (Ville de Marseille)

Les Évaluations Quantitatives d’Impact sur la Santé appliquées à la Pollution Atmosphérique (EQIS-PA) permettent de quantifier les impacts sur la santé d’une amélioration ou d’une dégradation de la qualité de l’air au sein d’une population.

Un outil clé pour comprendre les bénéfices des politiques environnementales et protéger la population.



La vision du mathématicien Une Géometrie plus adaptée Dr Nader Yaganefar (MCF Aix-Marseille)

Quand on évoque la géométrie scolaire, on pense aux droites, triangles ou angles, hérités d’Euclide et perçus comme une image idéale du monde. Pourtant, pendant des siècles, ces bases ont été questionnées. Au XIXe siècle, de nouvelles géométries, dites non-euclidiennes, ont émergé, moins intuitives. Et si elles décrivaient mieux notre réalité ? .

Rooftop Garlabar 4 cours Voltaire Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Created in 2013, the Pint of Science festival returns from May 18 to 20, 2026 in 500 towns, including Aubagne for its 2nd edition. Researchers and the general public will come together to share science in a convivial atmosphere.

L’événement 2e édition du Pint of Science Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile