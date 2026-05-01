Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile RDV Office de Tourisme Aubagne

Aubagne

Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile

Mercredi 20 mai 2026 de 9h15 à 11h30.

Mercredi 17 juin 2026 de 9h15 à 11h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. RDV Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:15:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-17

De la Poterie Ravel à la cigale Sicard, partez à la découverte du patrimoine aubagnais sur la Route Européenne de la Céramique.

.

RDV Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the Ravel pottery to the Sicard cicada, discover Aubagne’s heritage on the European Ceramics Route.

L’événement Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile