Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile RDV Office de Tourisme Aubagne
Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile RDV Office de Tourisme Aubagne mercredi 20 mai 2026.
Aubagne
Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile
Mercredi 20 mai 2026 de 9h15 à 11h30.
Mercredi 17 juin 2026 de 9h15 à 11h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. RDV Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:15:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-17
De la Poterie Ravel à la cigale Sicard, partez à la découverte du patrimoine aubagnais sur la Route Européenne de la Céramique.
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RDV Office de Tourisme 8 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
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English :
From the Ravel pottery to the Sicard cicada, discover Aubagne’s heritage on the European Ceramics Route.
L’événement Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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