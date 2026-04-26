Aubagne

La Journée de l’abeille

Dimanche 17 mai 2026 de 8h à 18h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La Provence des Abeilles organise une nouvelle édition de la journée de l’abeille et de l’environnement.

Votre Journée de l’Abeille avec les meilleurs apiculteurs de la région, produits régionaux, produits de la ruche, ateliers et spectacle enfants, 2 extractions de miel à 10h et 15h, conférence sur l’abeille à 14h.

Un moment de détente et de plaisir pour petits et grands.

À 10h30 et 15h extraction de miel. .

Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur laprovencedesabeilles@gmail.com

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English :

La Provence des Abeilles organizes another Bee and Environment Day.

L’événement La Journée de l’abeille Aubagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile