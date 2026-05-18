11e Festival les Nuits Flamencas Aubagne
11e Festival les Nuits Flamencas Aubagne mercredi 1 juillet 2026.
Aubagne
11e Festival les Nuits Flamencas
Du mercredi 1er au dimanche 5 juillet 2026. Centre-ville d’Aubagne | Esplanade de Gaulle | Théâtre Comœdia | Cinéma le Pagnol | Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-01
Créé par Juan Carmona le festival propose une programmation de grande qualité, mais non élitiste, présentant le meilleur du flamenco traditionnel et actuel, le seul événement international gratuit en France et le grand rendez-vous de l’été des aficionados
Premier grand rendez-vous de l’été, on y vient en famille en amis… Chaque édition fait naître de nouveaux échanges entre artistes et spectateurs, on en ressort transformé.
Le temps du festival, la ville est plongée dans une ambiance andalouse et investi plusieurs lieux.
avec au programme musique, danse, master class, initiation à la sévillane, cinéma, expositions, cooking show, conférence, village andalou, bal sévillan, etc. .
Centre-ville d’Aubagne | Esplanade de Gaulle | Théâtre Comœdia | Cinéma le Pagnol | Espace des Libertés Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 72 75 booking@nomadeskultur.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Created by Juan Carmona, the festival offers a high quality program, but not elitist, presenting the best of traditional and current flamenco, the only free international event in France and the great summer meeting of aficionados
L’événement 11e Festival les Nuits Flamencas Aubagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- 4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence Aubagne 23 mai 2026
- Circuit guidé urbain Marcel Pagnol d’Aubagne à La Treille spécial été Aubagne 23 mai 2026
- Exposition de photos La Femme de Vitruve Studio PHOTO DAR Aubagne 29 mai 2026
- Après-midi Fête des Mères Parc Jean Moulin Aubagne 31 mai 2026
- DENIS MARECHAL – SUR SCENE ESPACE DES LIBERTES Aubagne 2 juin 2026