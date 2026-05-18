Aubagne

11e Festival les Nuits Flamencas

Du mercredi 1er au dimanche 5 juillet 2026. Centre-ville d’Aubagne | Esplanade de Gaulle | Théâtre Comœdia | Cinéma le Pagnol | Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-01

Créé par Juan Carmona le festival propose une programmation de grande qualité, mais non élitiste, présentant le meilleur du flamenco traditionnel et actuel, le seul événement international gratuit en France et le grand rendez-vous de l’été des aficionados

Premier grand rendez-vous de l’été, on y vient en famille en amis… Chaque édition fait naître de nouveaux échanges entre artistes et spectateurs, on en ressort transformé.

Le temps du festival, la ville est plongée dans une ambiance andalouse et investi plusieurs lieux.

avec au programme musique, danse, master class, initiation à la sévillane, cinéma, expositions, cooking show, conférence, village andalou, bal sévillan, etc. .

Centre-ville d’Aubagne | Esplanade de Gaulle | Théâtre Comœdia | Cinéma le Pagnol | Espace des Libertés Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 72 75 booking@nomadeskultur.com

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English :

Created by Juan Carmona, the festival offers a high quality program, but not elitist, presenting the best of traditional and current flamenco, the only free international event in France and the great summer meeting of aficionados

L’événement 11e Festival les Nuits Flamencas Aubagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile