4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence Aubagne
4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence Aubagne samedi 23 mai 2026.
Aubagne
4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence
Samedi 23 mai 2026 de 9h à 13h. Allée du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Chaque année, le Salon des écrivains de la Ville d’Aubagne rassemble une trentaine d’exposants et accueille près de 1 000 visiteurs sous le parrainage de Bruno Carpentier.
Ce rendez-vous incontournable pour les amoureux des livres mettra à l’honneur près de 30 auteurs locaux.
Un moment privilégié pour découvrir de nouveaux talents et partager le plaisir de la lecture.
Fort du succès des éditions précédentes, la Ville réunit à nouveau les amoureux de l’écriture et du livre à Aubagne. .
Allée du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Every year, the Salon des écrivains de la Ville d?Aubagne brings together some thirty exhibitors and welcomes almost 1,000 visitors under the patronage of Bruno Carpentier.
L’événement 4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence Aubagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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