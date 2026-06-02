Tours et détours aubagnais, rallye culturel pour tous, Local du Four à pain, Aubagne

Tours et détours aubagnais, rallye culturel pour tous Dimanche 28 juin, 09h30 Local du Four à pain Bouches-du-Rhône

Animation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00

Les Amis du vieil Aubagne vous invitent à venir explorer autrement les richesses du patrimoine local : on cherche la balise, on la trouve, on poinçonne, on répond aux questions et on continue.

Remise des prix à 12h30.

Animation gratuite.

Renseignements et inscriptions avant le 21 juin au : 06. 07. 49. 47. 26.

Local du Four à pain Rue Torte – 13 400 AUBAGNE Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06. 07. 49. 47. 26. »}]

Rallye ludique à la découverte ou à la redécouverte de l’histoire de la ville d’Aubagne rallye culture