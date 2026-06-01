Aubagne

La grande braderie

Dimanche 28 juin 2026 de 8h à 18h. Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le centre-ville prendra des airs de fête avec sa toute première grande braderie, placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Habitants, visiteurs, chineurs passionnés ou simples curieux sont invités à se retrouver ensemble dans les rues du centre-ville pour profiter de ce grand rendez-vous festif et intergénérationnel.

Au programme bonnes affaires, ambiance chaleureuse et de nombreuses animations tout au long de la journée. Les familles seront également à l’honneur avec des ateliers ludiques spécialement pensés pour les enfants. .

Centre ville Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The city center is set to get festive with its first-ever braderie (street sale), with a focus on conviviality and sharing.

L’événement La grande braderie Aubagne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile