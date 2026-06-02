Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer, Hôtel de Ville d’Aubagne, Aubagne

Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer Samedi 13 juin, 15h00 Hôtel de Ville d’Aubagne Bouches-du-Rhône

limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Les Amis du vieil Aubagne proposent une conférence. Une opération de fouille menée par l’Inrap a été réalisée sous la direction de Marion Gasnier en 2023 sur la commune d’Aubagne. Adossée à la colline des Passons, et longeant la rivière du Fauge, la parcelle investiguée a permis de mettre au jour des vestiges datés de la Préhistoire et de la Protohistoire. Ces découvertes viennent compléter les données acquises lors des opérations préventives dans le quartier du Camp de Sarlier. La communication sera consacrée à la présentation des résultats de la fouille des Passons. Ils seront remis dans un contexte plus large avec le rappel des principales découvertes archéologiques sur la plaine d’Aubagne.

Hôtel de Ville d’Aubagne 7 boulevard Jean-Jaurès 13400 AUBAGNE Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06.07.18.08.12 Parking Q-Park Beaumond et parking des Aires Saint-Michel à proximité

Les Amis du vieil Aubagne proposent une conférence. Une opération de fouille menée par l’Inrap a été réalisée sous la direction de Marion Gasnier en 2023 sur la commune d’Aubagne. Adossée à la des et…

©Gasnier-INRAP