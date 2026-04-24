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Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Parc Jean Moulin Aubagne

Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Parc Jean Moulin Aubagne vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Parc Jean Moulin

Adresse : 713 avenue du 21 Août 1944

Ville : 13400 Aubagne

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Aubagne

Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-12

Remontez le temps … chevaliers, vikings, templiers… avec des animations exceptionnelles combats, spectacles, archerie, marché artisanal …
3 journées pour vivre une incroyable expérience.
Campements historiques, archerie, catapulte, ateliers pédagogiques, marché artisanal, animaux, anciens métiers…   .

Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 78 64 03 

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English :

Go back in time? knights, Vikings, Templars? with exceptional entertainment, fights, shows, archery, craft market?
3 days for an incredible experience.

L’événement Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Aubagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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