Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Parc Jean Moulin Aubagne
Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Parc Jean Moulin Aubagne vendredi 12 juin 2026.
Aubagne
Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Remontez le temps … chevaliers, vikings, templiers… avec des animations exceptionnelles combats, spectacles, archerie, marché artisanal …
3 journées pour vivre une incroyable expérience.
Campements historiques, archerie, catapulte, ateliers pédagogiques, marché artisanal, animaux, anciens métiers… .
Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 78 64 03
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English :
Go back in time? knights, Vikings, Templars? with exceptional entertainment, fights, shows, archery, craft market?
3 days for an incredible experience.
L’événement Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Aubagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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