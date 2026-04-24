Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Parc Jean Moulin Aubagne

Aubagne

Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Remontez le temps … chevaliers, vikings, templiers… avec des animations exceptionnelles combats, spectacles, archerie, marché artisanal …

3 journées pour vivre une incroyable expérience.

Campements historiques, archerie, catapulte, ateliers pédagogiques, marché artisanal, animaux, anciens métiers… .

Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 78 64 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go back in time? knights, Vikings, Templars? with exceptional entertainment, fights, shows, archery, craft market?

3 days for an incredible experience.

L’événement Fête Médiévale d’Aubagne Ubelka Mondes de Légendes Aubagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile