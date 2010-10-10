La Médiévale d’Aubagne banquet spectacle Parc Jean Moulin Aubagne

Aubagne

La Médiévale d’Aubagne banquet spectacle

Samedi 13 juin 2026 à partir de 18h30. Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

UBELKA vous attend pour une soirée hors du temps…Plongez au cœur de l’histoire. Participez à ce banquet spectacle immersif.

À l’occasion du Festival Médiéval d’Aubagne, participez à cet événement exceptionnel !

Entre chants, scènes théâtrales, émotions puissantes et immersion médiévale, laissez-vous transporter dans une fresque spectaculaire en avant-première.

La comédie musicale Jeanne d’Arc Le Destin d’une Héroïne en showcase exclusif.

Revivez l’épopée de Jeanne d’Arc comme jamais auparavant…

Un moment unique mêlant Histoire & légende Musique originale Mise en scène grandiose



Menu royal

Entrée

Assiette de charcuterie avec son jambon de Cisalpine et sa terrine des moines.

Plat

Assiette de cochon à la broche et ses lentilles au lard.

Dessert

Pomme au four caramélisée.



Menu des Nobles I

Entrée

Assiette de charcuterie avec son jambon de Cisalpine et sa terrine des moines

Plat

Poulet ou dinde au feu de bois avec lentilles au lard OU pommes de terre grillées.



Menu des Nobles II

Entrée

Assiette de charcuterie avec son jambon de Cisalpine et sa terrine des moines

Plat

Saucisse artisanale accompagnée de lentilles au lard OU pommes de terre dorées. .

Parc Jean Moulin 713 avenue du 21 Août 1944 Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 78 64 03

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English :

UBELKA awaits you for a timeless evening… Dive into the heart of history. Take part in this immersive banquet show.

L’événement La Médiévale d’Aubagne banquet spectacle Aubagne a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile