Journées européennes de l’archéologie Hôtel de ville Salle Paul Dol 1er étage Aubagne

Aubagne

Journées européennes de l’archéologie

Samedi 13 juin 2026 à partir de 15h. Hôtel de ville Salle Paul Dol 1er étage 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La fouille du Chemin des Passons à Aubagne du Mésolithique au 1er âge du Fer .

Une opération de fouille menée par l’Inrap a été réalisée en 2023 sur la commune d’Aubagne. Adossée à la colline des Passons, et longeant la rivière du Fauge, la parcelle investiguée a permis de mettre au jour des vestiges datés de la Préhistoire et de la Protohistoire. Ces découvertes viennent compléter les données acquises lors des opérations préventives dans le quartier du Camp de Sarlier. La communication sera consacrée à la présentation des résultats de la fouille des Passons. Ils seront remis dans un contexte plus large avec le rappel des principales découvertes archéologiques sur la plaine d’Aubagne. .

Hôtel de ville Salle Paul Dol 1er étage 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 49 47 26

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English :

The Chemin des Passons excavation in Aubagne: from the Mesolithic to the 1st Iron Age .

L’événement Journées européennes de l’archéologie Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile