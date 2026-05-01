2e édition du Festival Pint of science Aubagne Le Borsalino Aubagne
2e édition du Festival Pint of science Aubagne Le Borsalino Aubagne lundi 18 mai 2026.
Aubagne
2e édition du Festival Pint of science Aubagne
Lundi 18 mai 2026 de 19h30 à 21h30.
Ouverture des portes à 19H. Le Borsalino 3 Bd Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:30:00
fin : 2026-05-18 21:30:00
Date(s) :
2026-05-18
Pint of Science Le rôle de l’écriture au Moyen Âge
L’écriture au Moyen Âge était bien plus qu’un simple outil de communication. Venez découvrir comment elle a façonné la société, la politique et la culture de l’époque lors d’une soirée conviviale.
Plongez dans l’atelier de l’historien le temps d’une soirée ! Nos deux experts dépoussièrent les archives pour vous faire revivre la cité phocéenne
La grande richesse des sources écrites des historiens médiévistes par le Dr Elodie ATTIA (Chargée de recherches CNRS)
Florilège de documents religieux chrétiens et juifs, comptables, politiques, présentés d’un point de vue technique (matériaux, techniques d’écriture, ductus, conditions sociales et économiques de la circulation de l’écrit)
Peut-on priver les Marseillais de cadeaux de Noël ? par le Dr François OTCHAKOVSKY-LAURENS (MCF Aix-Marseille Université)
Présentation d’une délibération de Noël, au XIVe siècle à Marseille, où le conseil de ville interdit formellement la pratique des cadeaux de Noël à la population, sous peine formidable ; au travers de cette anecdote amusante, il s’agira de montrer comment le gouvernement municipal s’appuie sur l’écrit pour assurer son autorité juridique, morale et politique, et aussi pour montrer les méthodes de recherches de l’historien.
Réservez votre place pour un voyage dans le temps ! .
Le Borsalino 3 Bd Jean Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience.aubagne@gmail.com
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English :
Pint of Science: The role of writing in the Middle Ages
Writing in the Middle Ages was much more than just a means of communication. Come and discover how it shaped the society, politics and culture of the time during a convivial evening.
L’événement 2e édition du Festival Pint of science Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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