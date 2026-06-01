Exposition « Souvenirs d’un autre siècle, les plus anciennes photographies d’Aubagne » et visites guidées des archives Mercredi 10 juin, 09h00 Mairie Annexe Bouches-du-Rhône

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T09:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T09:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine internationale des archives, le Service Archives-Patrimoine vous ouvre ses portes le mercredi 10 juin 2026

Exposition « Souvenirs d’un autre siècle, les plus anciennes photographies d’Aubagne »

« Immersion dans les archives », visites guidées. Départ à 9h30, 11h, 14h et 15h30 (réservation conseillée)

Mairie Annexe 2 rue de la Liberté13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442181887 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}]

Le Service Archives vous ouvre ses portes le 10 juin 2026 Exposition « Souvenirs d’un autre siècle, les plus anciennes photographies d’Aubagne » Visites guidées à 9h30, 11h, 14h et 15h30 visite exposition photographie

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