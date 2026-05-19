Rencontre littéraire avec Frédéric Desfrenne, auteur de La Provence de Pagnol randonnées et découvertes Librairie Les Furtifs Aubagne

Aubagne

Rencontre littéraire avec Frédéric Desfrenne, auteur de La Provence de Pagnol randonnées et découvertes

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 19h30. Librairie Les Furtifs 21 rue de la République Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez rencontrer Frédéric Destrenne, auteur passionné et passionnant de La Provence de Pagnol randonnées et découvertes !

Une invitation à revivre l’émotion des mots de Pagnol au coeur même des paysages qui les ont inspirés. Des collines du Garlaban aux vallons de La Treille, Frédéric Desfrenne vous entraîne dans un voyage sensible et documenté au fil des sentiers parcourus par le jeune Marcel. À travers une Provence sauvage, vibrante de cigales, de sources secrètes et de garrigues parfumées, il révèle les lieux authentiques des classiques de l’auteur, des films du cinéaste ainsi que des adaptations de Claude Berri, Yves Robert et Daniel Auteuil. Porté par des témoignages, des anecdotes et des itinéraires, ce livre offre plus qu’un guide une immersion dans l’univers intime et universel de Marcel Pagnol. Chaque randonnée est accompagnée d’une carte, d’un QR Code pour télécharger le tracé GPX, ainsi que de toutes les informations pratiques pour vous guider pas à pas. .

Librairie Les Furtifs 21 rue de la République Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 62 63 77 contact@librairie-lesfurtifs.com

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English :

Come and meet Frédéric Destrenne, passionate author of La Provence de Pagnol: randonnées et découvertes!

L’événement Rencontre littéraire avec Frédéric Desfrenne, auteur de La Provence de Pagnol randonnées et découvertes Aubagne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile