Les Apéros Latinos Aubagnais Aubagne
Les Apéros Latinos Aubagnais Aubagne dimanche 28 juin 2026.
Aubagne
Les Apéros Latinos Aubagnais
Du 28/06 au 30/08/2026 le dimanche de 19h à 23h30.
19h Initiation gratuite à la danse (Salsa, Bachata, Kizomba, Rock, WCS…)
20h à 23h30 soirée dansante SBK, Rock, West Coast Swing. Place Joseph Rau Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-08-30 23:30:00
Date(s) :
2026-06-28
L’événement incontournable de l’été à Aubagne revient pour une 8ème édition !
Que vous soyez danseur confirmé, débutant ou simplement curieux de découvrir les danses de couple, les Apéros Latinos sont l’occasion idéale de passer une belle soirée d’été dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Au programme chaque semaine
Une initiation gratuite accessible à tous
Une soirée dansante en plein air
Une ambiance conviviale
Des professeurs et DJ différents tout au long de l’été
Salsa, Bachata, Kizomba, et 2 dates avec Rock et West Coast Swing !
28 juin
DJ Saudade
Kizomba avec Marc & Alix
5 juillet
DJ MH
Bachata avec Romain & Léa
12 juillet
DJ Yonko
Salsa avec Anesslyne Baila
19 juillet
DJ Mo
Kizomba avec Marc & Alix
26 juillet
DJ Frogger
Rock avec Lise
2 août
DJ Saudade
Kizomba avec Marc & Alix
9 août
DJ IKA
Bachata avec Romain & Léa
16 août
DJ Zeki
West Coast Swing avec Marine & Maxime
23 août
DJ MH
Salsa avec Anesslyne Baila
30 août
DJ Frogger
Bachata avec Romain & Léa .
Place Joseph Rau Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 91 80 50
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English :
The must-see summer event in Aubagne is back for its 8th edition!
L’événement Les Apéros Latinos Aubagnais Aubagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
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