Aubagne

Les Apéros Latinos Aubagnais

Du 28/06 au 30/08/2026 le dimanche de 19h à 23h30.

19h Initiation gratuite à la danse (Salsa, Bachata, Kizomba, Rock, WCS…)

20h à 23h30 soirée dansante SBK, Rock, West Coast Swing. Place Joseph Rau Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-08-30 23:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’événement incontournable de l’été à Aubagne revient pour une 8ème édition !

Que vous soyez danseur confirmé, débutant ou simplement curieux de découvrir les danses de couple, les Apéros Latinos sont l’occasion idéale de passer une belle soirée d’été dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Au programme chaque semaine

Une initiation gratuite accessible à tous

Une soirée dansante en plein air

Une ambiance conviviale

Des professeurs et DJ différents tout au long de l’été

Salsa, Bachata, Kizomba, et 2 dates avec Rock et West Coast Swing !



28 juin

DJ Saudade

Kizomba avec Marc & Alix



5 juillet

DJ MH

Bachata avec Romain & Léa



12 juillet

DJ Yonko

Salsa avec Anesslyne Baila



19 juillet

DJ Mo

Kizomba avec Marc & Alix



26 juillet

DJ Frogger

Rock avec Lise



2 août

DJ Saudade

Kizomba avec Marc & Alix



9 août

DJ IKA

Bachata avec Romain & Léa



16 août

DJ Zeki

West Coast Swing avec Marine & Maxime



23 août

DJ MH

Salsa avec Anesslyne Baila



30 août

DJ Frogger

Bachata avec Romain & Léa .

Place Joseph Rau Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 91 80 50

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English :

The must-see summer event in Aubagne is back for its 8th edition!

L’événement Les Apéros Latinos Aubagnais Aubagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile