Aubagne

Feu de la Saint Jean

Mardi 23 juin 2026 à partir de 21h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Depuis des temps immémoriaux, le solstice d’été, jour le plus long de l’année, est célébré par des feux de joie et sauter le feu vous protège des maux durant l’année.

La Saint-Jean est célébrée le 24 juin de chaque année, quelque jour après le solstice d’été (21 juin), marquant le jour le plus long de l’année. C’est une fête à la croisée des cultures, entre spiritualité chrétienne et traditions populaires anciennes. Elle célèbre la lumière, la purification et le passage des saisons avec l’arrivée de l’été. Cette date marque le début d’un nouveau cycle de la nature

La nuit la plus courte de l’année se verra illuminée par un grand feu et le groupe Lei Dansaire de Garlaban aura le plaisir de vous présenter son spectacle de danses et de chants avant de sauter par-dessus le feu. .

Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Since time immemorial, the summer solstice, the longest day of the year, has been celebrated with bonfires, and jumping the fire protects you from the evils of the year.

L’événement Feu de la Saint Jean Aubagne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile