Informations pratiques

Aubagne

Banquet populaire aux saveurs provençales

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h59.

Vendredi 14 août 2026 de 19h à 23h59. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Cet été, l’esplanade de Gaulle se transforme le temps de deux belles soirées populaires, festives et ouvertes à tous.

Rendez-vous placés sous le signe du partage et de la douceur de vivre provençale.

Que vous habitiez Aubagne ou que vous soyez de passage, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et partager un moment chaleureux.

Les temps forts

La traditionnelle soupe au pistou ! Elle vous sera offerte en entrée par la Ville d’Aubagne pour débuter la soirée dans la pure tradition locale.

Les commerçants participants vous proposeront de délicieuses spécialités, mettant en valeur tout le savoir-faire gastronomique de notre belle Provence.

De nombreuses animations viendront rythmer les festivités musique, fifres et tambours de Provence, jeux traditionnels, balades à dos d’âne. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 16 86

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English :

This summer, the Esplanade de Gaulle will be transformed for two wonderful evenings of community celebration—festive and open to everyone.

These events are all about sharing and the Provençal art of living.

L’événement Banquet populaire aux saveurs provençales Aubagne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile