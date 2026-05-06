Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne
Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne vendredi 24 juillet 2026.
Aubagne
Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party
Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 0h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Profitez d’une soirée années 2000 avec tous vos titres préférés.
3h de mix des tubes des années 2000 par un DJ.
Préparez-vous à chanter, danser et partager un moment festif unique ! Goodies offerts. .
Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an evening in the 2000s with all your favorites.
L’événement Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- La Journée de l’abeille Aubagne 17 mai 2026
- Visite guidée A la rencontre des maîtres de l’argile RDV Office de Tourisme Aubagne 20 mai 2026
- 4e salon des écrivains du Pays d’Aubagne en Provence Aubagne 23 mai 2026
- Circuit guidé urbain Marcel Pagnol d’Aubagne à La Treille spécial été Aubagne 23 mai 2026
- DENIS MARECHAL – SUR SCENE ESPACE DES LIBERTES Aubagne 2 juin 2026