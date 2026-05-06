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Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne

Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Esplanade de Gaulle

Ville : 13400 Aubagne

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Aubagne

Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party

Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 0h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Profitez d’une soirée années 2000 avec tous vos titres préférés.
3h de mix des tubes des années 2000 par un DJ.
Préparez-vous à chanter, danser et partager un moment festif unique ! Goodies offerts.   .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 

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English :

Enjoy an evening in the 2000s with all your favorites.

L’événement Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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