Aubagne

Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party

Vendredi 24 juillet 2026 de 21h à 0h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Profitez d’une soirée années 2000 avec tous vos titres préférés.

3h de mix des tubes des années 2000 par un DJ.

Préparez-vous à chanter, danser et partager un moment festif unique ! Goodies offerts. .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an evening in the 2000s with all your favorites.

L’événement Soirée musicale Chérie FM Feel Good Party Aubagne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile