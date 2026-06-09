Jeu sur les traces des pénitents Impasse du Colombier Aubagne mercredi 15 juillet 2026.

Aubagne

Jeu sur les traces des pénitents

Mercredi 15 juillet 2026 de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h.

Mercredi 5 août 2026 de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Mêlant Escape Game, jeu de piste et chasse au trésor, suivez la trace des Pénitents Noirs ! À l’intérieur même de ce monument historique, résolvez des énigmes et partez en quête d’indices sur les mystères de la chapelle.

À partir de 14 ans et par groupe déjà constitué, de 4 à 6 personnes. Groupe de 6 personnes maximum. .

Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr

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English :

Combining Escape Game, treasure hunt and treasure hunt, follow the trail of the Pénitents Noirs! Inside this historic monument, solve riddles and search for clues to the chapel’s mysteries.

L’événement Jeu sur les traces des pénitents Aubagne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile