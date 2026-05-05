Balade théâtrale nocturne Manon des sources Aubagne

Aubagne

Balade théâtrale nocturne Manon des sources

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 23h30.

Début du spectacle à 19h précises.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h à 23h30.

Début du spectacle à 19h précises.

Samedi 1er août 2026 de 19h à 23h30.

Début du spectacle à 19h précises.

Vendredi 14 août 2026 de 19h à 23h30.

Début du spectacle à 19h précises. Domaine de la Font de Mai Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-14

Seule Cie en Europe à être labellisée par Marcel Pagnol Communication pour la qualité de ses créations, la Cie Dans la Cour des Grands consacre son travail artistique à une interprétation particulière de l’œuvre de Marcel Pagnol.

Les bastides blanches, c’était une paroisse de cent cinquante habitants, perchées sur la proue de l’un des derniers contreforts du massif de l’Etoile, à deux lieux d’Aubagne… . C’est dans cet aride décor de Provence que Pagnol vient inscrire à jamais dans nos mémoires l’histoire de Manon des Sources. Avec ce récit limpide et puissant, Marcel Pagnol nous transporte dans les sommets de la littérature française. Manon des Sources c’est l’histoire d’un drame, d’une vengeance, d’une tragédie familiale, d’une lutte pour la vie, mais pas seulement… C’est aussi, une peinture sublime et authentique des hommes de la terre, une ode à l’eau, au vent, aux collines. Sous l’éclatante lumière de son écriture Marcel Pagnol nous révèle le plus beau des secrets, celui de l’âme humaine où le péché, l’ignorance et le pardon viennent s’entrelacer. .

Domaine de la Font de Mai Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

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English :

The only company in Europe to be awarded the Marcel Pagnol Communication label for the quality of its creations, Cie Dans la Cour des Grands devotes its artistic work to a particular interpretation of Marcel Pagnol?s work.

L’événement Balade théâtrale nocturne Manon des sources Aubagne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile