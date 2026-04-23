Partir en livre Rue Lieutenant Augustin Flandi Aubagne

Aubagne

Partir en livre

Du mardi 7 au jeudi 9 juillet 2026. Rue Lieutenant Augustin Flandi Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-07

Un festival d’été de littérature jeunesse, partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Thème de cette année Nos petits et grands héros .

Cette année, la manifestation invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.



Mardi 7 juillet

9h00 Atelier créatif avec Claire FAUVEL Dessine ton personnage de manga ou bd et la 1ere page de ses aventures .

A partir de 10 ans.

Invente et dessine ton personnage en apprenant les bases du dessin de visage (expressions, émotions…). Puis, réalise la première page de son aventure !



11h30 Rencontre littéraire et dédicaces avec l’autrice Illustratrice Claire FAUVEL- Suite à des études en illustration et cinéma d’animation (école Estienne, Gobelins), Claire Fauvel travaille comme autrice de BD (Casterman, Rue de Sèvres) ainsi que pour la presse (Bayard…). Elle reçoit le prix jeunesse d’Angoulême en 2018, pour la BD La Guerre de Catherine. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Mercredi 8 juillet

9h00 Atelier Créatif Lecture de textes & création de Hakas littéraires.

Hors les murs (Parc Stade de la botte).

Public famille. Et si la lecture devenait un acte collectif, puissant et héroïque ?



Inspirée de l’impact spectaculaire des Hakas avant les matchs de rugby, cette animation propose de donner corps et voix aux textes littéraires. Découvre des héros de la littérature et transforme les mots en gestes, rythmes, voix et émotions. Amusement garanti !



15h30 Atelier Jeux Héros de l’Olympe .

A partir de 7 ans Jeux autour des héros de la mythologie à partir de l’arbre généalogique les Dieux de l’Olympe.



Jeudi 9 juillet Atelier créatif Mon héros extraordinaire 9h00 A partir de 6 ans Imagine ton héros et donne lui vie par le dessin. L’atelier se termine par la création d’une grande fresque collective, rassemblant tous les héros !



Vendredi 10 juillet

9h00 Atelier créatif avec Christophe BATAILLON Super-pouvoirs de dessinateur”.

A partir de 7 ans Parents Enfants.



11h30: Rencontre littéraire et dédicaces avec l’auteur illustrateur Christophe BATAILLON.

Après les Beaux-Arts d’Angoulême, Christophe Bataillon contribue très rapidement à plusieurs revues pour la presse jeunesse ( Spirou , Le journal de Mickey , J’aime lire ), publie des livres jeunesse (Editions Gallimard, P’tit Glénat, Delcourt, Bayard), s’implique dans l’Association Café Creed et visite des classes pour faire découvrir son métier aux enfants. Il vit et travaille à Marseille. .

Rue Lieutenant Augustin Flandi Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90

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English :

A summer festival of children?s literature, partir en Livre is the first event to promote the pleasure of reading among young people throughout France. This year’s theme is Our Little and Big Heroes .

L’événement Partir en livre Aubagne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile