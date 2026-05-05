Balade théâtrale nocturne En attendant Marcel Aubagne

Aubagne

Balade théâtrale nocturne En attendant Marcel

Samedi 11 juillet 2026 de 19h à 23h.

19h début du spectacle.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 23h.

19h début du spectacle.

Jeudi 6 août 2026 de 19h à 23h.

19h début du spectacle.

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 23h.

19h début du spectacle.

Jeudi 13 août 2026 de 19h à 23h.

19h début du spectacle. Domaine de Font de Mai Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-17 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13

Seule Cie en Europe à être labellisée par Marcel Pagnol Communication pour la qualité de ses créations, la Cie Dans la Cour des Grands consacre son travail artistique à une interprétation particulière de l’œuvre de Marcel Pagnol.

1955, les membres de l’équipe de tournage de Marcel Pagnol se retrouvent pour découvrir son nouveau film. En attendant Marcel, ils vont évoquer des souvenirs, ponctués d’anecdotes cocasses, sur les tournages de ses films ou de ses créations littéraires.

Chacune de ces confidences les incitent à rejouer des extraits de la filmographie du dramaturge provençal. Les scènes qu’ils interprètent alors sont extraites, entre autres, de Marius, Manon des sources, Naïs…L’entière scénarisation du spectacle lie déambulation et intégration du public. Ainsi les spectateurs se retrouvent tour à tour, vedette de cinéma, auteur, accessoiriste chargé de transporter une bobine de film…et qui sait l’occasion peut être de découvrir un talent caché ! .

Domaine de Font de Mai Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

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English :

The only company in Europe to be awarded the Marcel Pagnol Communication label for the quality of its creations, Cie Dans la Cour des Grands devotes its artistic work to a particular interpretation of Marcel Pagnol?s work.

L’événement Balade théâtrale nocturne En attendant Marcel Aubagne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile