Aubagne

Places en Musique

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 19h.

Groupe Régional Do Sol (JAZZ / MONDE)

Place Pierrette (Charrel).

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h.

Groupe No Pocket (BLUES)

Place Sarrazine.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19h.

Groupe ZOIZO (SOUL)

Festimôme Parc Jean Moulin.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h.

Groupe Bowstroopers (CLASSIQUE/FILMS)

Place Sainte Rose.

Jeudi 6 août 2026 à partir de 19h.

Groupe Angel City Players (JAZZ)

Place de l’Huveaune.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 19h.

Groupe Way Out Trio (JAZZ)

Cours Beaumond.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 19h.

Groupe Quintette Eclat (CLASSIQUE)

Cour de Clastres.

Jeudi 27 août 2026 à partir de 19h.

Zenia Quartet (JAZZ)

Place Joseph Rau. Place Sarrasine, cour de Clastre, place de l’Alouette, square Mathieu, place Sainte-Rose, Place de l’Huveaune, parvis St Sauveur Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Huit concerts au total dont le style alternera entre musique classique et jazz pour varier les plaisirs. Rendez-vous les jeudis pour un moment musical sur les places aubagnaises.

Des concerts gratuits tous les jeudis des mois de juillet et d’août, chaque fois sur une place différente de la ville. .

Place Sarrasine, cour de Clastre, place de l’Alouette, square Mathieu, place Sainte-Rose, Place de l’Huveaune, parvis St Sauveur Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Eight concerts in all, alternating between classical music and jazz, for a variety of pleasures. Join us on Thursdays for a musical treat in the squares of Aubagne.

L’événement Places en Musique Aubagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile