Concert il était une fois Joe Dassin Aubagne
Concert il était une fois Joe Dassin Aubagne vendredi 10 juillet 2026.
Aubagne
Concert il était une fois Joe Dassin
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert hommage à Joe Dassin par Aubagne symphonique dirigé par Daniel Scaturro.
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Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A tribute concert to Joe Dassin by the Aubagne Symphony Orchestra, conducted by Daniel Scaturro.
L’événement Concert il était une fois Joe Dassin Aubagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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