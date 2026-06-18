Concert il était une fois Joe Dassin Aubagne vendredi 10 juillet 2026.

Aubagne

Concert il était une fois Joe Dassin

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert hommage à Joe Dassin par Aubagne symphonique dirigé par Daniel Scaturro.

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Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A tribute concert to Joe Dassin by the Aubagne Symphony Orchestra, conducted by Daniel Scaturro.

L’événement Concert il était une fois Joe Dassin Aubagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile