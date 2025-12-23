Aubagne

Marché à la céramique et aux santons

Du 18/07 au 23/08/2026 tous les jours de 10h à 19h. Cours Foch (partie basse) Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les visiteurs pourront découvrir et acquérir des créations artisanales réalisées par des céramistes et santonniers professionnels, mettant à l’honneur les savoir-faire locaux et les métiers liés à l’argile.

Chaque été, céramistes et santonniers s’installent sur le cours Foch pour vous présenter leurs dernières créations artisanales, perpétuant cette belle tradition estivale.

Les créations de neuf artisans représentant les différents métiers de la filière argile et du santon seront proposées au public Atelier Fanny (santonnier-créchiste), Terre Engobée (céramique et bijoux), Mona Chabada (céramique et bijoux), Faïencerie Louis Sicard, Santons Sylvette Amy, Argile et Couleur (céramiste), Atelier Campana (santonnier-créchiste), Poterie Claude Massucco (céramiste) ainsi que Moulin à Huile (santonnier-créchiste).



Cette diversité de savoir-faire permettra au public de découvrir la richesse des métiers de l’argile à travers la céramique utilitaire et décorative, la faïence, le bijou céramique, l’univers du santon et de la crèche provençale, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine artisanal aubagnais.



Ateliers animés tous les vendredis par les artisans jusqu’à 21 h. .

Cours Foch (partie basse) Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

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English :

Visitors will be able to discover and purchase handcrafted items createdby professional potters and santon makers, showcasing local craftsmanship and clay-related trades.

L’événement Marché à la céramique et aux santons Aubagne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile