Ouverture du festival avec une soirée Cinéma Rencontre Théâtre Comœdia Aubagne

Aubagne

Ouverture du festival avec une soirée Cinéma Rencontre

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 18h30. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Projection du film ALALÁ long-métrage documentaire de la réalisatrice Remedios Malvárez Baez, suivi d’un échange charla avec le public en présence de la maîtresse de conférence Corinne Frayssinet et de juan Carmona.

Le film retrace la création et la vie de Alalá , un centre artistique pour enfants où le flamenco est utilisé comme outil d’expression pédagogique.

Ce centre est né dans un quartier populaire de Séville grâce aux efforts du célèbre guitariste Emilio Caracafé et d’autres artistes, qui nous présentent leur regard sur ce quartier gitan, où le flamenco peut offrir des opportunités et transformer la société. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Screening of the feature-length documentary %AB ALAL%C1 %BB by director Remedios Malv%E1rez Baez, followed by a %ABcharla%BB %AB discussion with the audience in the presence of the director,%A documentary feature by director Remedios Malv%E1rez Baez, followed by a %E9change %ABcharla %BB with the audience in the presence of lecturer Corinne Frayssinet and Juan Carmona.

L’événement Ouverture du festival avec une soirée Cinéma Rencontre Aubagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile