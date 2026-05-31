Faites de la musique, Le Cercle de l’Harmonie, Aubagne

Faites de la musique Dimanche 21 juin, 17h30 Le Cercle de l’Harmonie Bouches-du-Rhône

Pour les musicien-nes de la JAM : venez avec vos instruments, câbles dans le doute. Vos micros préférés si vous le souhaitez pour les chants !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Le Cercle de l’Harmonie organise une soirée pleine de musiques en pleine air pour le 21 Juin, venez danser, chanter et jouer avec nous !

Le principe ? 2 groupes suivis par une jam session !

18h : LOS DEL FARO : chansons du monde pop folk rock

19h30 : GLORY UP : rock pop soul

20H30 : JAM SESSION ! Venez avec vos instruments et votre plus belle voix (et câbles ;-)) et lâchez vous !

L’occasion d’une belle scène, avec un bon son et une belle lumière !

De l’énergie pure !

Le Cercle de l’Harmonie 12 Cours Beaumond Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 88 69 80 84 https://www.facebook.com/lecercleaubagne/?locale=fr_FR Fondé en 1890, le Cercle de l’Harmonie est un tiers-lieu culturel et intergénérationnel qui participe depuis plus de trois générations à la vie citoyenne et culturelle de la Ville d’Aubagne et du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Son approche engagée est basée sur des valeurs humanistes, d’éducation populaire, de mixité sociale, de solidarité intergénérationnelle, d’échanges interculturels et de paix.

Véritable acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, il propose, avec ses organisations adhérentes, des activités culturelles, artistiques, culinaires, citoyennes et sportives tout le long de l’année. Gare de Ter à 5 min, bus

Le Cercle de l’Harmonie organise une soirée pleine de musiques en pleine air pour le 21 Juin, venez danser, chanter et jouer avec nous !

HAMDI